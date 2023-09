Inter e Milan, avvio di stagione frizzante! Il derby è già ad alta quota

L’Inter di Inzaghi è partita forte in campionato così come il Milan di Pioli e sabato 16 settembre sarà già derby ad alta quota. Chiaramente è presto per parlare di sfide decisive essendo che si sono disputate ancora solo tre partite di campionato, ma il finale della scorsa stagione è ben impresso nelle menti sia di una che dell’altra squadra

AD ALTA QUOTA – L’Inter di Simone Inzaghi è partita forte in campionato con tre vittorie su tre accompagnate da prestazioni convincenti sia dal punto di vista tecnico che mentale. La stessa cosa si può dire del Milan di Stefano Pioli che ha fatto lo stesso percorso. E quindi le due milanesi si apprestano a sfidarsi nel primo derby della stagione entrambe da prime in classifica. Ovviamente, dopo sole tre giornate di campionato, è presto per fare qualsiasi tipo di discorso ma è innegabile che Inter e Milan in questo avvio di stagione spicchino particolarmente. Non parliamo dunque di derby decisivo, e ci mancherebbe. Ma di derby ad alta quota sì, perché è lì che le due rivali cittadine vogliono rimanere.

Inter e Milan, lo stesso sogno/obiettivo dichiarato: il derby si preannuncia già molto caldo

La scorsa stagione l’Inter ha conquistato sia la Supercoppa italiana che l’Euroderby e proprio per questo è presumibile credere che il Milan stia aspettando al varco per vendicarsi sul campo. Nello stesso tempo la squadra di Inzaghi, che dopo la finale di Champions League ha acquisito una certa dose di consapevolezza, non ha intenzione di sprecare alcuna chance che possa aggiungere qualcosa al sogno seconda stella. Anzi, sogno non è la parola giusta: obiettivo lo è, come dichiarato dagli stessi protagonisti. Lo stesso del Milan. Gli ingredienti per un grande scontro ad alta quota ci sono tutti.