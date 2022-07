Inter e Juventus, sfida in campo e sul mercato: Allegri lancia il ‘nascondino’

L’Inter e la Juventus si sono date battaglia per Bremer con i bianconeri trionfatori indiscussi. In attesa che inizi la sfida vera e propria, ovvero quella sul campo, Allegri lancia il solito giochino che tanto piace agli allenatori del “favorito è sempre l’altro” (vedi articolo)

GIOCHINI PRE CAMPIONATO – L’Inter e la Juventus la scorsa stagione non hanno corso per lo stesso obiettivo in campionato, ma comunque si sono sfidate in ben due finali, quella di Supercoppa e quella di Coppa Italia, entrambe vinte dai nerazzurri. Ora la sfida, a bocce ferme, si è necessariamente spostata su un altro campo, ossia quello del calciomercato. Gleison Bremer, che sembrava destinato all’Inter, alla fine è approdato alla Juventus e adesso all’orizzonte sembra intravedersi la sfida per un altro difensore, Nikola Milenkovic. Insomma, Inter e Juventus devono sempre sfidarsi in qualche modo ed è un bene. In attesa dell’inizio ufficiale del campionato, Massimiliano Allegri lancia il solito giochino che tanto piace a tutti gli allenatori: «Favorita scudetto? Sempre l’Inter». Un motivetto che ci ha accompagnato per tutta la stagione 2021/22, anche quando il buon Allegri stava pregustando il sorpasso ai danni dell’antagonista Simone Inzaghi, sorpasso non riuscito. Alla prima giornata di campionato mancano ormai solo tre settimane, ma qualcuno inizia già a nascondersi. Come da tradizione.