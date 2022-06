Inter e Juventus, mercato difensivo intrecciato: non solo in entrata

I movimenti in difesa per Inter e Juventus in questa sessione di mercato sono legati l’uno all’altro. Non solo per quanto riguarda le entrate, ma anche le uscite.

OBIETTIVI SIMILI – Inter e Juventus sono pronte a darsi battaglia sul mercato. O, quantomeno, per gli obiettivi in difesa. I due nomi che le società condividono, in entrata, sono quelli di Gleison Bremer e di Nikola Milenkovic. Soprattutto per quanto riguarda il primo dei due nomi, però, a essere in vantaggio sono i nerazzurri. Che godono anche del gradimento del giocatore, sebbene quest’ultimo non sarà chiaramente intenzionato ad aspettare per sempre. Ma aspettare cosa, nel dettaglio? Niente di più semplice: l’uscita di Milan Skriniar. Ed ecco che, ancora una volta, il mercato difensivo di Inter e Juventus si intreccia. Perché se per lo slovacco è forte l’interessamento del PSG, lo è altrettanto quello del Chelsea. Che nella lista della spesa ha anche Mathijis de Ligt. Qualsiasi saranno i movimenti in uscita delle due, partirà poi il derby per i due obiettivi in comune. Come andrà a finire?