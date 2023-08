Inter e Inzaghi, colpisce l’atteggiamento! Una grande differenza

L’Inter di Inzaghi non fallisce l’esordio in campionato battendo il Monza a San Siro con una prestazione convincente. A colpire in particolare non sono tanto le prove individuali, con un Lautaro Martinez certamente trascinante, quanto lo spirito di gruppo e la consapevolezza. Sicuramente l’esperienza in Europa sta dando i suoi frutti

ATTEGGIAMENTO – L’Inter ha esordito ieri in Serie A battendo il Monza a San Siro grazie alla doppietta di capitan Lautaro Martinez. Simone Inzaghi, dunque, non fallisce alla prima di campionato mandando subito un segnale forte, anche nelle interviste post partita. Che l’atteggiamento e l’approccio del tecnico fossero cambiati era già evidente dalle primissime conferenze stampa, quando parlava apertamente e senza alcun timore di obiettivo seconda stella. Adesso si espone anche su Benjamin Pavard, obiettivo numero uno per la retroguardia, sottolineando quanto ci sia bisogno di un altro difensore, come ben sa l’intera dirigenza. Insomma, è un Inzaghi più consapevole della forza della sua squadra, alla quale però serve ancora qualche ritocchino.

Inter, atteggiamento da grande squadra: l’esperienza maturata in Europa sta dando i suoi frutti

Tornando a Inter-Monza, a colpire maggiormente non è tanto l’ottima forma fisica e le prove individuali, con un Marko Arnautovic già decisivo all’esordio per esempio. A colpire è l’atteggiamento arrembante dei vice campioni d’Europa, scesi in campo con un solo obiettivo e con una fame tipica delle grandi squadre. Chiaramente è solo la prima partita ma i segnali fanno ben sperare. Lo spirito di gruppo è sempre più spiccato e siamo certi che l’esperienza maturata in Europa, con una finale di Champions League raggiunta, stia dando i suoi frutti.