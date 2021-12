L’Inter e il lusso di non dover fare per forza mercato

L’Inter si appresta ad affrontare la seconda parte della stagione 2021/22 dopo il titolo di Campione d’Inverno. Ma la sorte degli uomini di Simone Inzaghi non dipenderà dal mercato invernale.

MIGLIOR MOMENTO – L’Inter sta vivendo la sosta natalizia nella miglior situazione possibile. Perché Simone Inzaghi arriva al giro di boa del campionato da primo in classifica, dopo aver recuperato oltre dieci punti a Napoli e Milan. E ora c’è tutto il tempo per programmare al meglio la seconda parte della stagione.

OBIETTIVI – Il titolo di Campione d’Inverno impone all’Inter di provare a bissare il trionfo dello scorso anno. Ma prima ci sono due step intermedi: la Supercoppa Italiana (12 gennaio contro la Juventus) e gli ottavi di Champions League contro il Liverpool. Il primo è un obiettivo quasi obbligatorio, il secondo un’affascinante occasione di respirare momenti di calcio che si stavano dimenticando a Milano. Ma tutto ciò avverrà con tutto l’ambiente Inter immerso in un clima di serenità quasi impensabile fino a pochi mesi fa. Tanto che il mercato passa quasi in secondo piano.

MERCATO IN OMBRA – A gennaio 2022 l’Inter lavorerà più sul mercato in uscita, perché senza uscite difficilmente vi saranno nuovi ingressi. Sostanzialmente la rosa di Inzaghi è numericamente sufficiente: infatti non vi sono ruoli scoperti, e ogni posizione del 3-5-2 nerazzurro ha almeno due alternative a disposizione. L’unico profilo veramente necessario sarebbe un attaccante con caratteristiche simili a quelle di Edin Dzeko (vedi focus), ma su questo fronte l’Inter si muoverà più probabilmente in estate (Gianluca Scamacca il nome più ambito). In buona sostanza, a gennaio l’Inter non sarà costretta a fare mercato.