Inter e gli effetti positivi del calendario asimmetrico: +3 con asterisco e Milan -3

Inter prima con allungo in vetta anziché seconda a causa del sorpasso del Milan? Paradossale ma vero. Il girone di ritorno, al di là dei singoli risultati, è iniziato nel migliore dei modi non solo per Inzaghi. Al contrario, Pioli è già costretto a inseguire

CONFRONTO ANDATA E RITORNO – Il pareggio dell’Inter a Bergamo assume tutt’altro valore dopo la sconfitta del Milan sullo Spezia (vedi articolo). Ma il “punto guadagnato” dalla squadra di Simone Inzaghi conta relativamente poco. In attesa di capire cosa ne sarà di Bologna-Inter (vedi focus), l’Inter al momento fa segnare un +3 rispetto al suo girone di andata. Merito della vittoria casalinga sulla Lazio dopo la pesante sconfitta di Roma. Al contrario, il Milan di Stefano Pioli registra un -3 proprio in virtù della prima sconfitta del girone di ritorno dopo la vittoria di La Spezia. Per completezza, il Napoli di Luciano Spalletti è a -2 mentre l’Atalanta di Gian Piero Gasperini a +2 (ma con Atalanta-Torino da recuperare, ndr). L’avvio del girone di ritorno al momento sorride all’Inter di Inzaghi… e alla Juventus di Massimiliano Allegri, che fa segnare lo stesso +3 nerazzurro. La Serie A (vedi classifica aggiornata) con il calendario asimmetrica è anche questa.