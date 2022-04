Inter, è ancora tutto possibile! Inzaghi deve andare oltre due concetti base

L’Inter domani scenderà in campo all’Allianz Stadium contro la Juventus di Allegri (QUI le dichiarazioni del tecnico bianconero). Inzaghi, intervenuto in conferenza stampa (QUI tutte le dichiarazioni), ha ribadito quali sono state le richieste della società a inizio stagione ma in questo momento non serve a nulla

OLTRE – L’Inter di Simone Inzaghi domani riprende il suo cammino in campionato e lo farà su un campo non banale e mai semplice, vale a dire quello della Juventus di Massimiliano Allegri. A discapito di quanto pubblicamente affermi, il tecnico bianconero accarezza l’idea di una rimonta scudetto che avrebbe del clamoroso. Battere i nerazzurri significherebbe balzare al terzo posto in classifica e soprattutto mettere pressione a Milan e Napoli, impegnate rispettivamente con Bologna e Atalanta. Gli ostacoli sono tanti per l’Inter ma la motivazione deve andare oltre. Oltre la rimonta della Juventus che si è portata a -1 dall’Inter (che ha sempre una partita in meno). Oltre le difficoltà post derby. Oltre le richieste iniziali della società e la vittoria in Supercoppa.

PASSATO – Inzaghi in conferenza stampa ha infatti ribadito due concetti: la richiesta iniziale della società, vale a dire un posto in Champions League e il trionfo in Supercoppa. Due realtà senza ombra di dubbio che ora però devono essere archiviate. Come evidenzia sempre Giuseppe Marotta, nel calcio l’asticella va continuamente alzata. Soprattutto se hai lo scudetto cucito sul petto e se ti chiami Inter (vedi articolo). La vittoria in Supercoppa è stata bella e soddisfacente così come gli ottavi di Champions League, ma fanno già parte del passato. Anche Inzaghi deve rendersene conto per poter gettare il cuore oltre l’ostacolo. Ormai non c’è nulla da perdere e in un campionato caratterizzato da continui stravolgimenti è ancora tutto possibile. Vincere a Torino deve essere il primo passo.