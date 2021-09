Inter, Dzeko scarico: col Bologna nuovo tandem e spezzone per Sanchez?

Lautaro Martinez e Correa potrebbero partire dal primo minuto contro il Bologna nel prossimo match di Serie A. Dzeko è in debito di ossigeno e Inzaghi potrebbe ruotare i suoi attaccanti. Possibile spezzone anche per Sanchez.

ROTAZIONI – Nelle ultime due uscite dei nerazzurri contro Sampdoria e Real Madrid, Edin Dzeko è apparso visibilmente stanco. Nulla di strano, visto il suo minutaggio tra Inter e Bosnia nelle ultime settimane. Contro il Bologna potrebbe quindi esserci un meritato turno di riposo per l’attaccante bosniaco. Accanto all’inamovibile Lautaro Martinez, Simone Inzaghi potrebbe schierare Joaquin Correa, andando così a formare un tandem tutto argentino (vedi articolo). Per l’attaccante arrivato dalla Lazio negli ultimi giorni di mercato sarebbe l’esordio dal primo minuto in maglia nerazzurra. Capitolo Alexis Sanchez: il cileno, dopo essere tornato a disposizione in panchina senza però entrare in campo a Genova e contro le merengues di Carlo Ancelotti, potrebbe fare il debutto stagionale proprio contro la squadra di Sinisa Mihajlovic. Almeno uno spezzone di gara negli ultimi minuti, per mettere minuti nelle gambe e per valutarne le condizioni fisiche dopo l’ennesimo infortunio. Inzaghi, con un calendario così fitto di impegni, ha bisogno di tutti i suoi uomini, soprattutto in zona gol (vedi approfondimento).