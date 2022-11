Dumfries sacrificato Inter a gennaio? I motivi della possibile cessione

Le voci su Dumfries continuano a tormentare l’Inter e i tifosi nerazzurri. Il calciatore ha interesse dal Chelsea e proprio la società londinese potrebbe risolvere nuovamente i problemi attuali della squadra di Inzaghi.

AIUTO – Denzel Dumfries è dato come possibile partente dalle parti di Milano. L’esterno olandese non ha dato prestazioni convincenti negli ultimi mesi, dopo un buon avvio, e il mercato su di lui è pressante. Il Chelsea risulta essere ancora interessato al giocatore e per questo l’Inter potrebbe decidere di lasciarlo andare, forse già a gennaio (vedi articolo). L’offerta giusta per la partenza è segnalata attorno a quaranta milioni, in modo tale da poter risolvere i problemi economico-finanziari della società. La campagna europea ha sicuramente aiutato le casse dell’Inter, ma la cessione dell’olandese potrebbe dare la possibilità anche di reinserirsi sul mercato per migliorare la squadra. Dumfries ha dimostrato di avere timore, non punta spesso l’uomo ed è stato inconcludente in questa fase di stagione. L’esterno olandese ha partecipato a soli tre gol dell’Inter in Serie A (una rete, due assist). La scelta di puntare su Raoul Bellanova potrebbe essere quella più giusta e le prestazioni contro Atalanta, Barcellona o Bayern Monaco hanno dato ulteriore conferma di questa sensazione.