Inter, Dumfries gioca 90 minuti con l’Olanda. Notizie positive sul mercato?

L’Olanda non riesce a superare l’Ecuador nella seconda giornata dei Mondiali. L’esterno destro dell’Inter Denzel Dumfries gioca 90 minuti e disputa l’ennesima partita da titolare con la nazionale. La situazione è opposta a quella del suo compagno di nazionale nerazzurro.

SICUREZZA – L’Olanda si deve accontentare di un pareggio deludente contro l’Ecuador (vedi report). La partita si è conclusa con il risultato di 1-1, con i gol di Gakpo nei primi minuti del match e di Valencia a inizio secondo tempo. La squadra di Louis van Gaal non convince e fatica ancora come già successo con il Senegal. Il giocatore dell’Inter Denzel Dumfries ha giocato 90 minuti più recupero e diventa sempre di più sicurezza sulla fascia destra degli Oranje. Nonostante questo la prestazione del calciatore ex PSV Eindhoven non è indimenticabile. L’Olanda non riesce a superare la metà campo e subisce l’offensiva dell’Ecuador in continuazione. Solamente 1 tiro in porta in tutta la partita, che sottolinea la difficoltà degli uomini di van Gaal. Dumfries e compagni ora dovranno lavorare in cerca di una vittoria contro il Qatar per ottenere qualificazione e primo posto nel girone.

Dumfries, l’uomo mercato dell’Inter

CONCORRENZA – Nella partita di oggi Denzel Dumfries si è trovato spesso in difficoltà contro gli avversari sul suo lato e non è stato mai pericoloso in zona offensiva. L’esterno dell’Inter si è appiattito nel secondo tempo e non ha toccato più palloni fino alla fine della partita (vedi pagella). Queste notizie non sono buone per la dirigenza nerazzurra, che spera in tutt’altro. Dumfries è probabilmente uno degli uomini chiave delle prossime sessioni di mercato. C’è la sensazione che l’Inter voglia fare cassa proprio con l’olandese, che ha importanti richieste dalla Premier League, nello specifico dal Chelsea di Graham Potter. L’esperienza ai Mondiali potrebbe essere utile a Marotta e colleghi per far alzare il prezzo del proprio giocatore, così da poterne ricavare un maggiore profitto (vedi articolo).