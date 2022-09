Inter, giocatori a due velocità: il Mondiale tra i possibili colpevoli

La prima serie di partite di questa sosta per le Nazionali fa subito sorgere spontanea una domanda in casa Inter. La maggior parte dei nerazzurri impegnati, infatti, hanno fatto vedere un altro livello rispetto a quello mostrato nelle ultime uscite in campionato. Mondiale tra i possibili colpevoli?

DUE VELOCITÀ – Andando ad analizzare le prestazioni dei giocatori dell’Inter con le proprie nazionali, salta subito all’occhio come il loro contributo sia stato decisamente importante. Gol per Lautaro Martinez, assist per Denzel Dumfries ed Edin Dzeko, ottime prestazioni per Marcelo Brozovic, Federico Dimarco e Francesco Acerbi. Insomma, molti degli elementi dell’Inter sembrano veramente andare a due velocità quando si tratta di giocare in nerazzurro e con la maglia della propria nazionale. Ma la causa dove va ricercata?

POSSIBILE COLPEVOLE – Il primo fattore verso cui si può puntare il dito è sicuramente il Mondiale in Qatar del dicembre 2022. Sebbene non saranno molti i giocatori dell’Inter impegnati. Di questi: Lautaro Martinez, Marcelo Brozovic, Denzel Dumfries, Stefan de Vrij, André Onana, Joaquin Correa e l’incognita Robin Gosens. Il tedesco, chiamato dalla Germania per le due sfide di Nations League, non è sceso in campo neanche un minuto nella gara persa dai tedeschi per 0-1 contro l’Ungheria. La voglia di tenersi e di non rischiare di farsi male (tirando quindi indietro la gamba) potrebbe essere il motivo per il quale generalmente gli avversari arrivano spesso e volentieri prima su ogni pallone.

ALLENATORE – Volendo essere più ‘maligni’, si potrebbe percorrere la strada della mancata fiducia dello spogliatoio dell’Inter verso il tecnico Simone Inzaghi. Qui, però, si entra nel mondo dei complotti e delle voci a cui è meglio non dare adito. Quello che sicuramente resta è che questa sosta per le Nazionali torni a dare carica e fiducia ai giocatori nerazzurri. Pronti a rientrare nel migliore dei modi e cercare di raddrizzare subito uno storto inizio di stagione.