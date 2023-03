Inter, due trasferte per confermarsi compatti. I numeri della difesa

L’Inter avrà in questi giorni due trasferte molto importanti. Prima viaggio verso la Liguria, per affrontare lo Spezia, poi verso Oporto per la sfida di Champions League. La difesa vuole confermarsi compatta, l’obiettivo è il clean sheet.

PORTA INVIOLATA – L’Inter ha mantenuto una sola volta la porta inviolata in trasferta in stagione. In quell’occasione, contro la Sampdoria, non è neanche arrivata una vittoria, bensì un misero pareggio per 0-0. A Genova la squadra nerazzurra non ha mai rischiato di subire gol, nelle restanti partite fuori da San Siro si è verificato esattamente l’opposto. Monza, Cremonese, Bologna, gli avversari non sono mai di livello così alto. Nonostante ciò la difesa rimane fragile, soprattutto in fase di ripiegamento quando si perde palla. Tanti gol subiti da situazione di possesso, con la linea della difesa alta e senza aiuto dai centrocampisti. È successo con l’Udinese in casa, poi con il Bologna dalla palla persa di Danilo D’Ambrosio. Contro Spezia e Porto l’obiettivo è trovare compattezza, confermare le migliorie in difesa e ottenere successi fondamentali per il futuro della stagione.