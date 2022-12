Inter, due su quattro: con la Reggina porta di nuovo inviolata

Nell’amichevole di ieri contro la Reggina, l’Inter ha mantenuto la porta inviolata per la seconda volta nelle quattro amichevoli giocate nell’ultimo mese. Un tema che sta molto a cuore ai tifosi nerazzurri, visti i problemi mostrati nella prima parte di stagione.

DUE SU QUATTRO – Per due volte nelle quattro amichevoli giocate nell’ultimo mese, l’Inter è riuscita a mantenere la porta inviolata. Contro la Reggina è infatti terminata 0-2, che va a fare il paio con il 4-0 rifilato al Salisburgo a Malta. Due, invece, le reti concesse in altrettante gare giocate: uno contro lo Gzira United e uno contro il Betis, nell’amichevole pareggiata per 1-1. Si lavora quindi alla fase difensiva in casa Inter, uno dei temi che hanno più mostrato problemi nella prima parte di stagione con i tanti gol subiti. Adesso resta da capire quella che sarà la tenuta difensiva nella prossima amichevole, quella del 29 dicembre contro il Sassuolo. Prima di tornare a fare sul serio, contro l’attacco del Napoli che in campionato ha già messo a segno 37 reti in quindici gare.