Inter, due risultati su tre con il Barcellona ma un rischio da non correre!

L’Inter si appresta a sfidare il Barcellona al Camp Nou (tra poco la conferenza di Inzaghi e un giocatore). I nerazzurri dovranno affrontare un ambiente caldo e che urla alla vendetta (vedi articolo) ma consapevoli di avere due risultati su tre a differenza dei blaugrana. Chiaramente non deve diventare un’arma a doppio taglio

DUE RISULTATI – L’Inter domani alle 21 scende in campo al Camp Nou contro il Barcellona di Xavi Hernandez che vuole vendicare l’1-0 di San Siro e gli episodi arbitrali. Il clima creato dai catalani è probabilmente qualcosa che va anche oltre l’importanza del match, che già di suo è tanta. Per esempio il divieto ai colori nerazzurri è decisamente un qualcosa di esagerato ed esasperato (vedi articolo). La squadra di Simone Inzaghi è dunque consapevole di dover affrontare una squadra fortissima in un ambiente caldissimo, ma con due risultati su tre a disposizione.

Inter, i due risultati su tre non diventino un’arma a doppio taglio

UN RISCHIO – La vittoria sarebbe ovviamente l’ideale per poi giocarsi la partita con il Viktoria Plzen con il quale basterebbe fare un punto, ma anche il pareggio non è da scartare sempre in virtù dell’impegno più abbordabile con i cechi a San Siro. Diversa invece la situazione del Barcellona che può solo vincere per poter ancora sperare nella qualificazione agli ottavi. Il rischio per l’Inter, oltre a quelli già elencati, è in particolare uno: scendere in campo non per la vittoria ma magari per il pareggio. Sarebbe un errore madornale poiché darebbe molta più fiducia alla squadra di Xavi con il serio pericolo di imbattersi in una sconfitta quasi certa. La testa deve puntare alla vittoria e quindi all’impresa.