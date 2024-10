Inter, due rinnovi a sorpresa! Ma quattro a rischio per il Mondiale per Club

L’Inter annuncia i rinnovi di Matteo Darmian e Francesco Acerbi attraverso la relazione di bilancio per l’esercizio 2023/24. Ma quattro tesserati nerazzurri rimangono a rischio per il Mondiale per Club, che si disputerà nell’estate 2025.

DUE SORPRESE – L’Inter annuncia a sorpresa il rinnovo di contratto di due giocatori attraverso la pubblicazione della relazione del bilancio 2023/24. E si tratta di Francesco Acerbi e Matteo Darmian, due pilastri della colonna italo-nerazzurra. Anche se è più corretto parlare di attivazione dell’opzione di rinnovo, inclusa nel contratto che scadeva il 30 giugno 2025. Una mossa che risolve parzialmente un problema che coinvolgerà l’Inter e tutte le squadre che disputeranno la prossima edizione del Mondiale per Club. Le cui date impongono riflessioni importanti alle società circa i contratti in scadenza.

SLOT AGGIUNTIVI – Il Mondiale per Club del 2025 si disputerà dal 15 giugno al 13 luglio 2025 come comunicato dalla FIFA. A cavallo quindi del 30 giugno, data che generalmente segna la scadenza dei contratti dei calciatori. E che ha quindi portato la FIFA a prevedere due finestre in cui l’Inter e le altre squadre partecipanti potranno muoversi per salvaguardare il proprio organico in vista della competizione. Coi rinnovi anticipati di Acerbi e Darmian l’Inter può quindi tirare un sospiro di sollievo. Ma ci sono ancora altre situazioni in scadenza al 30 giugno 2025, che dovranno essere in qualche modo risolte nei prossimi mesi. Con priorità massima per un calciatore specifico.

Inter, chi deve rinnovare prima del Mondiale per Club?

ATTESA INFINITA – Tra i giocatori dell’Inter in scadenza il 30 giugno 2025 c’è innanzitutto Denzel Dumfries, croce e delizia del 4-4 contro la Juventus di domenica. La trattativa per il rinnovo sembra ormai conclusa, con l’esterno olandese che dovrebbe rimanere nerazzurro fino al 2028. Condizionale d’obbligo, visto che manca ancora l’ufficialità. Che tuttavia dovrebbe arrivare entro la fine dell’anno, così da scongiurare potenziali scossoni nel secondo semestre della stagione. Su altri tre giocatori invece la strategia dell’Inter non è ancora definita.

FUTURO DA SCRIVERE – Ad avere il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno ci sono anche Marko Arnautovic, Joaquin Correa, Stefan de Vrij e Raffaele Di Gennaro. Quest’ultimo è il terzo portiere, per di più cresciuto nel vivaio dell’Inter, cosa che lo rende estremamente utile per le liste UEFA. Pertanto si può ipotizzare che arriverà un ulteriore prolungamento annuale. Su Correa invece è facile ipotizzare l’addio a parametro zero, considerando la sua marginalità nel progetto nerazzurro. Più complicato il discorso su de Vrij e Arnautovic. Entrambi over30, sono tra i simboli del ringiovanimento necessario dell’organico nerazzurro. Pertanto un rinnovo complicherebbe i piani di mercato dell’Inter, che si ritroverebbe con una rosa extralarge la prossima stagione. La discriminante in questo caso sarà Simone Inzaghi, che dovrà decidere se accettare o meno di giocare il Mondiale per Club con un organico ridotto.