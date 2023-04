Inter, due indizi fanno una prova: spezzata la maledizione dei tiri?

L’Inter supera agilmente l’Empoli, segnando tre reti e capitalizzando le occasioni create. Un indizio importante dopo il 3-3 col Benfica.

ROTTA INVERTITA – Tra la gara col Benfica di mercoledì scorso e quella di ieri a Empoli, l’Inter sta drasticamente invertendo la drammatica curva dell’ultimo mese e mezzo. Innanzitutto perché, tra Champions League e Serie A, i nerazzurri hanno segnato 6 gol, tutti su azione. Il doppio di quelli segnati nel mese precedente escludendo i calci piazzati. Ma soprattutto, a fare la differenza è la capacità di conversione.

MAGGIORE PRECISIONE – Non più tardi di una settimana fa, la sconfitta col Monza portava a galla un’ulteriore riflessione sull’attacco dell’Inter. E sulla incapacità cronica di convertire in gol le molte occasioni create. Del resto, i dati di FBref.com parlano chiaro: solo 50 dei 155 tiri dei giocatori dell’Inter verso la porta si sono trasformati in gol. Ma le ultime due gare portano a una netta inversione di questo trend. Perché i nerazzurri, tra Benfica e Empoli, hanno segnato 6 gol tirando appena 7 volte contro la porta avversaria. Di cui 3 su 3 proprio contro i portoghesi. Una minor frenesia per l’attacco di Simone Inzaghi, che non appena abbassa leggermente i giri del motore trova il giusto margine di lucidità per colpire meglio gli avversari.