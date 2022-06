Inter, due giorni di ‘pausa’ e poi full immersion settimana prossima

L’Inter ha tanti nomi in canna per il mercato e lavora anche tanto in uscita per monetizzare il più possibile. Oggi e domani saranno giorni caldi, ma non a Milano, mentre settimana prossima sarà full immersion.

IMMERSIONE – L’Inter ha bisogno di tempo per pianificare tutto…scherziamo. L’Inter ha molti nomi in canna e tutto è pronto per chiudere diverse operazioni entro la fine di giugno. Andiamo con ordine. Oggi e domani saranno giorni caldi per Piero Ausilio, ma non a Milano, a Londra. Il ds ha molti incontri in programma con vari agenti e club, da capire bene gli obiettivi e le fattibilità delle operazioni. Poi, da lunedì, sarà una full immersion a Milano. Marotta e Baccin proveranno a chiudere Dybala, attendono Mkhitaryan con le visite mediche e poi si intavoleranno ufficialmente le altre trattative. Dunque, con calma questi due giorni nel capoluogo lombardo, ma poi full immersion.