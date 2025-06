Inter a due facce col Monterrey: sprazzi di futuro, ma alcuni difetti restano

L’Inter inizia il Mondiale per Club con un pareggio contro il Monterrey. Una partita che si lascia dietro alcuni strascichi della passata stagione con qualche nuovo spunto in vista della prossima.

DISATTENZIONE E REAZIONE – L’Inter debutta pareggiando 1-1 contro la squadra messicana del Monterrey. L’Inizio, in generale, non è dei migliori se consideriamo anche che il primo gol preso nella competizione avviene da calcio d’angolo ed è siglato da un certo Sergio Ramos. Questo denota una disattenzione da parte del reparto difensivo importante, poiché è stata subita una rete non solo da palla inattiva ma anche dall’unico calciatore che doveva essere marcato stretto e a uomo. La disattenzione mista a superficialità, condita da mancanza di grinta, è stata una costante nella precedente stagione, soprattutto in campionato. La squadra allenata da Chivu è stata brava a reagire e a trovare la via del pareggio a fine primo tempo, con Lautaro Martinez.

L’Inter pareggia facendo intravedere vecchi difetti

POCO CINISMO – L’Inter, pareggiando, rimane al secondo posto dietro al River Plate, nel gruppo E. Un altro dato rimasto invariato rispetto alla passata stagione è il dominio del possesso palla. Contro la formazione messicana, i nerazzurri accumulano un considerevole 62% di possesso palla ma a larghi tratti sterile, probabilmente complice anche le temperature elevate. Tra i due nuovi acquisti Luis Henrique e Petar Sucic, è il brasiliano a regalare qualche spunto positivo in più. Un altro aspetto negativo che i nerazzurri si strascinano dalla passata stagione sono le occasioni da gol mancate. Sebastiano Esposito sbaglia un rigore in movimento e Lautaro Martinez calcia alto un pallone all’altezza del dischetto del calcio di rigore. L‘Inter ha mostrato segni di crescita sotto la guida di Chivu. Con un maggiore cinismo sotto porta e una difesa più solida, i nerazzurri possono ambire a un cammino positivo nel Mondiale per Club.