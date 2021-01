Inter, dov’Ã¨ la difesa? Partenza complicata nelle ultime gare, il punto

Inter, dov’è la difesa? Partenza complicata nelle ultime gare, il punto

L’Inter nel 2021 ha perso la sua difesa. Nelle prime uscite del nuovo anno i gol al passivo sono una costante, e stanno pesando sui risultati.

DIFESA IN CRISI – Il 2021 ha portato via all’Inter il suo talento in difesa. Non so se ad Appiano Gentile siano arrivati dei piccoli alieni come in Space Jam, ma i numeri parlano chiaro. Tre partite, sei gol subiti. La media è facile: due a gara. Contro la Roma, uno dei migliori attacchi del campionato, magari ci poteva anche stare. Contro Sampdoria e Crotone meno visto che insieme, sommate, fanno i gol segnati dall’Inter. Conte non ha cambiato la sua linea difensiva, come accadeva a inizio anno. Dietro continuano a giocare Skriniar, de Vrij e Bastoni, i suoi fedelissimi titolari. Però appunto i numeri sono cambiati.

PARTENZE DIFFICILI – Non c’è una colpa specifica sui difensori (se non sul gol di Keita), ma l’Inter in tutte le partite è partita con l’handicap. Un andamento fisso: primo tempo giocato anche bene in attacco, solo con la solita, cronica incapacità di concretizzare occasioni anche a dir poco ghiotte. A quel punto arrivano le reti al passivo, sempre per serie incredibili di sfortunati eventi e spesso al primo tiro nello specchio. Morale la squadra si trova sempre nella condizione di dover recuperare. E non va sempre bene.