Inter, doppio impegno infrasettimanale: Chivu prima di Inzaghi! U19 in ballo

Inter impegnata in Serie A… ma prima in Coppa Italia Primavera. Il mercoledì infrasettimanale prevede entrambe le squadre nerazzurre in campo e non è una buona notizia per l’emergenza in rosa di Inzaghi, che proverà ad allungare la panchina con qualche U19 di Chivu

DOPPIO IMPEGNO – I quattro infortunati in difesa e assenti previsti per Inter-Spezia (vedi articolo) aprono le porte della panchina dell’Inter ad almeno due giovani U19, già aggregati in queste ore ad Appiano Gentile. Le condizioni non ottimali dei cileni, infatti, potrebbero anche convincere Simone Inzaghi a portare tre o addirittura quattro primavera con sé. Mercoledì, però, sarà di scena anche l’Inter Under-19 di Cristian Chivu, che alle ore 14:30 debutterà in Coppa Italia Primavera contro i pari età del Sassuolo. Un appuntamento da non sottovalutare. Per questo è difficile credere che Inzaghi “chiederà” a Chivu un numero elevato di giovani, a prescindere dalle rotazioni già previste dal tecnico rumeno. Più facile che un difensore, magari con un centrocampista, seguirà l’Inter di Inzaghi impegnata alle 18:30 contro lo Spezia in Serie A. A chi toccherà?