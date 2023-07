Inter, doppietta inaspettata in arrivo sul mercato? Giorni decisivi

Da giorni il mercato dell’Inter era fermo, anche a causa della sorpresa in negativo proveniente da Romelu Lukaku. Nelle prossime ore però la dirigenza potrebbe chiudere addirittura due colpi.

DUE – In linea di tempo non sappiamo bene chi arriverà prima, ma ciò che è quasi certo è che arriveranno. Yann Sommer e Lazar Samardzic sono i due nomi su cui la dirigenza ha fatto notevoli passi avanti negli ultimi giorni. Lo svizzero attende solo il suo sostituto al Bayern Monaco, poi si unirà ai nerazzurri per una cifra minore ai 6 milioni della clausola rescissoria. Il tedesco invece aspetta l’accordo definitivo che l’Inter deve trovare con l’Udinese. La prima offerta in ballo è di 15 milioni più il cartellino di Giovanni Fabbian, c’è fiducia sulla chiusura della trattativa. Nonostante le priorità fossero altre, come l’attacco, Ausilio, Marotta e Baccin si sono mossi per sfruttare l’occasione Samardzic. I prossimi giorni saranno ricchi di notizie di mercato per i tifosi nerazzurri, sono previsti nuovi arrivi.