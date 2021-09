Inter, doppia coincidenza fortunata con la Fiorentina (e Sottil)

La vittoria dell’Inter per 1-3 in casa della Fiorentina richiama due coincidenze positive, che riguardano i viola e Sottil.

ANDATA – L’Inter vince in casa della Fiorentina, e vola in vetta alla classifica di Serie A per ora. L’1-3 di ieri arriva in rimonta, dopo aver concluso il primo tempo in svantaggio. Uno scenario che richiama alla mente la gara di andata dello scorso anno. Quando i viola, a San Siro, segnarono il vantaggio già dopo 3′ con Christian Kouamé. I nerazzurri vinsero poi in rimonta, con Danilo D’Ambrosio autore del 4-3 finale.

RITORNO – Anche la gara di ritorno della stagione 2020/21 ha una curiosa coincidenza con la vittoria di ieri. In quell’occasione l’Inter si impose con un perentorio 0-2. E anche lì fu Ivan Perisic a chiudere il punteggio contro la Fiorentina. I viola si confermano una delle vittime preferite per il 14 croato, che sale a quota 5 reti contro di loro.

PATTERN – C’è infine una terza e ultima coincidenza curiosa. Che non riguarda direttamente la Fiorentina, ma Riccardo Sottil, autore del momentaneo 1-0 ieri. Torniamo però indietro a Cagliari-Inter del 13 dicembre 2020. I sardi andarono all’intervallo in vantaggio proprio grazie alla rete del giovane attaccante (figlio d’arte). E anche in quell’occasione l’Inter vinse 1-3 in rimonta. Col gol del pareggio di Nicolò Barella, autore dell’assist per l’1-1 di Matteo Darmian, che arrivò però solo al 77′, facendo vivere emozioni nettamente diverse ai tifosi nerazzurri.