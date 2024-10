Inter, dopo la sosta una soluzione diversa a destra? La possibilità

L’Inter non ha avuto un grandissimo contributo dai suoi esterni di destra. Anche con il Torino le prestazioni sono state insufficienti, ci potrebbe essere però una soluzione dopo la sosta.

INSUFFICIENTI – La fascia destra è un problema estremamente serio per l’Inter. Contro il Torino sono arrivate conferme (in negativo) dalle prestazioni degli esterni utilizzati da Simone Inzaghi tra primo e secondo tempo. Prima Matteo Darmian, poi Denzel Dumfries: le risposte non sono state le stesse che si hanno da inizio stagione invece dalla sinistra. L’italiano nei primi 10 minuti aveva già sbagliato tre cross e lasciato a desiderare in fase offensiva, l’olandese è ormai il solito.

Inter, una soluzione in casa sulla destra

SOLUZIONE – Una soluzione potrebbe arrivare dalla sosta. Tra quelli che rimarranno ad Appiano Gentile c’è Tajon Buchanan, l’esterno che ha saltato la preparazione estiva a causa della rottura della tibia subita con il suo Canada in Copa America. Il giocatore non sarà fin da subito pronto a giocare, deve superare prima un periodo di preparazione utile per accumulare minuti e forza sulle gambe. Il recupero è ormai sulla via della conclusione, Buchanan a breve sarà una parte fondamentale della rosa di Simone Inzaghi che ha bisogno assoluto di un altro esterno. Non solo per la destra, anche per la sinistra scalando Carlos Augusto in difesa.