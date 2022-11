Inter, dopo la sosta un gennaio di fuoco! Napoli più un primo obiettivo

L’Inter avrà gran lavoro da fare e di fretta in questo mese e mezzo di stop per il Mondiale in Qatar. Alla ripresa la squadra di Simone Inzaghi dovrà giocare con la compagine più in forma del campionato, il Napoli, ma non solo.

PREOCCUPAZIONI – Se la classifica dell’Inter in Serie A comincia ad assumere una forma più soddisfacente, niente porta ad essere felici per quanto riguarda il calendario. Nei primi 14 giorni dopo la ripresa, quindi a partire dal 4 gennaio del 2023, la squadra di Simone Inzaghi dovrà affrontare le sue dirette rivali in Italia. Prima ci sarà il test Napoli, forse il più difficile della stagione da superare. I punti di forza della rosa partenopea possono dare grandi problemi al poco equilibrio e alla fase difensiva dell’Inter. Il secondo test da ricordare e più importante sarà quello contro il Milan. Il 18 gennaio ci sarà da giocare la Supercoppa Italiana per raggiungere il primo obiettivo stagionale e vincere un nuovo trofeo. Un’eventuale sconfitta potrebbe già destare malumori intorno alla posizione di Simone Inzaghi, che sta deludendo le aspettative di inizio stagione. Il lavoro da fare sarà molto, soprattutto sulla fase di non possesso e quella difensiva (vedi articolo). Lo stop sarà essenziale per migliorare e poter preparare quelle settimane di fuoco.