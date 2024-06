Inter dopo il Milan Under-23: come sarebbe la seconda squadra oggi

L’Inter si candida al ruolo di quarta italiana con la seconda squadra in virtù della novità Milan Under-23, che è già pronta al via. La società nerazzurra può iniziare a lavorare da subito sul progetto che riguarda la Serie C. Sperando di farsi trovare pronta alla prima occasione utile, magari proprio nella stagione successiva a quella in arrivo. Ecco come sarebbe oggi l’Inter U23

MILANO – E alla fine il “regalo” tanto sperato in casa rossonera arriva. Il Milan sfrutta l’involontario “assist” arrivato da Ancona ed è pronto a iscrivere la sua nuova seconda squadra in Lega Pro in vista della prossima stagione. Il debutto del Milan Under-23 in Serie C segue quello della Juventus – oggi chiamata Juventus Next Gen – e dell’Atalanta, che con l’Atalanta U23 ha appena completato il suo primo campionato con la squadra B. In ordine cronologico Juventus (2018), Atalanta (2023) e Milan (2024) sono le prime tre società italiane ad aver allestito la seconda squadra in Serie C. La prossima sarà l’Inter del neo Presidente Giuseppe Marotta in ottica 2025? L’investimento necessario, anche per le strutture, va già stanziato ben prima del via.

Progetto seconda squadra: Inter alla cerca di un collante tra Primavera 1 e Serie A

INTER U23 – In vista della Serie C 2025/26 l’Inter dovrà attrezzarsi in anticipo per creare i presupposti per la seconda squadra. E poi “sperare” che si liberi un posto in Lega Pro come nel caso del Milan dopo la mancata iscrizione dell’Ancona. L’Inter Under-23 è un progetto che può nascere oggi. La continuità in panchina non sarebbe garantita dopo l’addio di Cristian Chivu ai colori nerazzurri, per questo è ipotizzabile puntare su un giovane allenatore da lanciare. Con la promozione di Andrea Zanchetta alla guida dell’Inter Under-19 in Primavera 1, tutto lascia pensare che l’Inter Under-23 che verrà (e non è detto venga alla luce nel giro di un anno…) possa essere affidata a un grande ex. In attesa che l’ex capitano Samir Handanovic faccia la sua scalata nel Settore Giovanile dell’Inter, la seconda squadra nerazzurra potrebbe rappresentare un trampolino di lancio per Esteban Cambiasso, che attende solo una chiamata per mettersi in gioco in questa nuova veste. Magari in coppia con un allenatore più navigato. Un nome su tutti potrebbe essere quello di Stefano Vecchi, oggi alla guida del Vicenza ed esperto della categoria.

Dall’allenatore ai calciatori: come costruire la seconda squadra nerazzurra

ROSA IPOTETICA – Tralasciando queste ipotesi legate al futuro, come si sarebbe potuta presentare l’Inter Under-23 ai nastri di partenza della Serie C 2024/25? Nel discorso andrebbero esclusi sicuramente i giovani nati dopo 31 dicembre 2001 già protagonisti in Serie A, su tutti il classe 2005 argentino Valentin Carboni (Monza). E sebbene Valentin Carboni abbia la possibilità di far parte della rosa, non avendo ancora oltre 50 presenze in Serie A (è fermo a 38, ndr), il suo profilo sarebbe più da Prima Squadra che da seconda. Un po’ come il classe 2003 Mattia Zanotti (San Gallo). Sarebbe una forzatura, ma non troppo, dare un’ultima chance nerazzurra a quei talenti che si sono un po’ persi negli ultimi anni. Potendo inserire al massimo quattro “fuori quota”, ad esempio il classe 2001 Eddie Salcedo (Lecco) potrebbe cercare riscatto ripartendo dalla Serie C. Peccato abbia già collezionato 52 presenze in Serie A… Di seguito l’ipotetica rosa.

Inter Under-23: come sarebbe la rosa nerazzurra nella Serie C 2024/25

PORTIERI – Alessandro Calligaris (U19, 2005), Wiliam Rovida (Pro Patria, 2003) e Filip Stankovic (Sampdoria, 2002).

DIFENSORI – Christos Alexiou (U19, 2005), Alessandro Fontanarosa (Cosenza, 2003), Samo Matjaz (U19, 2004), Andrea Moretti (Pro Patria, 2002), Giacomo Stabile (U19, 2005) e Francesco Stante (U19, 2005).

ESTERNI – Mike Aidoo (U19, 2005), Franco Carboni (Ternana via Monza, 2003), Alem Nezirevic (Bologna U19, 2004) e Alessandro Silvestro (Foggia, 2002).

CENTROCAMPISTI – Ebenezer Akinsanmiro (U19, 2004), Thomas Berenbruch (U19, 2005), Luca Di Maggio (U19, 2005), Issiaka Kamate (U19, 2004), Jacopo Martini (Foggia, 2004) e Aleksandar Stankovic (U19, 2005).

ATTACCANTI – Dennis Curatolo (Pro Patria, 2004), Pio Esposito (Spezia, 2005), Nikola Iliev (CSKA 1948 Sofia, 2004), Enoch Owusu (U19, 2005), Makhtarlayi Sarr (U19, 2004) e Jan Zuberek (Ternana, 2004).