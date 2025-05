Inter, dopo il Barcellona ancora quattro tappe! Due obiettivi

L’Inter ha vinto la sua semifinale di Champions League e ha conquistato l’ultima tappa di Monaco di Baviera. Ne mancano però in tutto quattro con il campionato in mezzo e ci sono due obiettivi da centrare.

LE TAPPE – Parlare di obiettivi adesso, all’8 maggio dopo una finale conquistata, è estremamente ingeneroso. A prescindere dalle eventuali vittorie o meno la stagione è già di per sé di altissimo livello. Finire però con un’altra finale europea persa sarebbe un boccone veramente amaro da mandare giù. Nella storia dei cugini dopo Istanbul c’è stata Atene, per i nerazzurri al Manchester City succede il 31 a Monaco di Baviera il PSG. Il passato tende una mano in favore di Simone Inzaghi, che però deve tenere a mente due compiti.

Inter, i due compiti del finale di stagione!

IL PRIMO COMPITO – Il primo sarà quello di preservare i suoi migliori giocatori fino al 31 maggio. Preservare non vuol dire solamente lasciarli in panchina, ma anche farli giocare in modo tale che possano recuperare la forma migliore. Ci sono da recuperare al 100% Lautaro Martinez, Benjamin Pavard, Marcus Thuram, Federico Dimarco e Denzel Dumfries. Chi per un motivo e chi per un altro, questi non sono al meglio e hanno bisogno di riprendersi. Il secondo compito invece quale è?

IL SECONDO – Il secondo riguarda ovviamente le vittorie. Non bisogna dimenticare che alla fine di una stagione ci si ricorda dei trofei e l’Inter può vincerne ancora due. In campionato nulla è perduto, tre punti di distanza sono pochi e con tre vittorie si può sperare. Le tre tappe rimaste in terra italiana devono portare ad altrettanti successi. In Europa poi c’è da alzare la Champions League, che manca da 15 anni e che garantirebbe ad Inzaghi un posto tra i migliori allenatori della storia dell’Inter. Tutto è in bilico, le prossime tre settimane saranno un’altalena di emozioni.