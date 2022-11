Inter, sarà una dolce sosta Mondiale: tempo per i primi bilanci

La vittoria di oggi dell’Inter sull’Atalanta ha soprattutto un valore psicologico importantissimo per il prosieguo della stagione. Ovvero il poter andare alla sosta per il Mondiale con una vittoria che tiene alto il morale. Nel mentre, si possono tirare i primi bilanci.

SOSTA SERENA – Una delle più grosse paure di tutti i tifosi dell’Inter era chiaramente quella di dover passare una sosta per i Mondiali con una sconfitta alle spalle. Provate a pensare ai malumori che sono puntualmente sbucati dopo una sconfitta in stagione dei nerazzurri, ma senza la possibilità di riscattare il risultato tre giorni dopo. Un po’ come successo dopo la Juventus, insomma. Ecco. Questo mostra tutta l’importanza del 2-3 che l’Inter oggi ha ottenuto sul campo dell’Atalanta. La possibilità di passare la sosta nel migliore dei modi, iniziando a fare i primi bilanci in vista del prosieguo della stagione.

PREPARAZIONE – L’Inter chiude la prima parte del campionato a -11 dal Napoli. Tanti punti, troppi. Ma non tutto è ancora chiuso. Perché dopo il Mondiale saranno proprio i partenopei a essere ospiti dei nerazzurri a San Siro. In una partita che dirà moltissimo sulle possibilità della squadra di Simone Inzaghi di sperare ancora di lottare per il titolo fino all’ultima giornata. Questi quasi due mesi saranno utili per continuare con la preparazione e farsi trovare al meglio il prossimo inverno, possibilmente lavorando ai problemi che si sono visti ancora oggi. Perché l’Inter continua a subire troppi gol, specialmente in trasferta e negli scontri diretti.