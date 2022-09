Inter, dimentica la classifica: i numeri non contano se non ci si ritrova

L’Inter in questo momento deve dimenticarsi la classifica della Serie A. Pensare solo a lavorare, ritrovarsi e possibilmente tornare a vincere. Senza illudersi di stare bene solo per i numeri.

CRISI O NO? – L’Inter sta vivendo un momento di crisi, dilatato dalla pausa per le nazionali. Il problema nasce dalle tre sconfitte già accumulate in Serie A e da un livello di prestazioni decisamente sotto le attese, anche nelle vittorie. Eppure la classifica non è ancora da allarme rosso. I punti accumulati potrebbero indurre alla calma, all’ottimismo. Ma è proprio questa indulgenza che l’Inter, nel suo complesso, non può permettersi. E anzi deve assolutamente evitare.

NUMERI ILLUSORI – Gli appigli per minimizzare la situazione si trovano senza fatica. Il paragone con l’anno dello scudetto di Conte è addirittura comodo. Insomma, l’Inter non ha motivi di far suonare l’allarme. Ma è veramente così? Numericamente certo. Basta guardare alla classifica e a quante giornate mancano. Ma è una semplice illusione. Che può dare una rassicurazione giusto apparente.

QUESTIONE DI SQUADRA – La classifica della Serie A è ancora corta perché siamo appena alla settima giornata. E nessuna squadra ha ancora fatto il vuoto. L’Inter in ogni caso è cinque punti indietro rispetto alle capoliste Napoli e Atalanta. Un ritardo recuperabile, ma che già richiede attenzione. Specialmente coi big match in arrivo nei prossimi mesi. Ma soprattutto, per fare risultati serve la squadra. Ed è questo il vero punto debole attuale dei nerazzurri.

DIMENTICARE LA CLASSIFICA – L’Inter in questo momento non deve guardare la classifica. Anzi, deve proprio dimenticarsela. Tutto quello che succederà sul campo dipenderà unicamente dalla capacità dell’Inter stessa di ritrovarsi. E di conseguenza ricominciare a giocare da squadra. Tutti uniti, giocatori e allenatori. Questo è il presupposto per poter tornare a pensare ai punti in classifica. Prima viene il campo. Prima bisogna dimostrare. A cominciare dalla Roma.