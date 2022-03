Inter, Dimarco opzione per la Fiorentina? Impatto positivo contro Torino

L’Inter domenica scorsa ha pareggiato 1-1 contro il Torino e sabato ha la chance di ripartire verso lo scudetto. I nerazzurri devono vincere per tornare in corsa per lo scudetto. Simone Inzaghi studia delle alternative in formazione per dare la scossa tra cui anche Federico Dimarco.

CAMBIO – L’Inter ha bisogno di una scossa in campo per battere la Fiorentina. I nerazzurri hanno bisogno di linfa nuova e l’idea Federico Dimarco potrebbe darla. L’esterno sinistro, ormai arretrato a difensore della difesa a tre, può essere una carta importante per aprire la difesa della squadra di Italiano. I suoi inserimenti potrebbero scombinare i piani della Fiorentina ma dovrebbe fare attenzione dietro a Nico Gonzalez e co. Il piede di Dimarco poi non si discute, sarebbe un’ottima alternativa a Calhanoglu.