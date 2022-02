Inter, Dimarco al posto di Bastoni. Ma è la scelta giusta?

L’Inter ha vinto 2-0 contro la Roma in Coppa Italia staccando il pass per la semifinale contro la vincente di Milan-Lazio. Problema alla caviglia per Alessandro Bastoni che comunque avrebbe saltato le prossime due partite per squalifica. Dimarco si candida a sostituirlo, ma è il sostituto adatto?

OPZIONI – La vittoria contro la Roma è servita per dimenticare alla svelta il derby ma anche per tornare a non subire gol. I nerazzurri infatti avevano mantenuto solo 1 volta la porta inviolata nelle ultime 6 sfide (Atalanta-Inter 0-0) dopo i 6 clean sheet consecutivi di fine 2021. D’Ambrosio-Skriniar-de Vrij (con anche Bastoni) sono riusciti ieri ad annullare Zaniolo e Abraham. Mancherà per squalifica e per infortunio Bastoni contro il Napoli e il candidato principale sembra essere Federico Dimarco (vedi articolo). Il difensore infatti è ormai considerato un terzo di difesa e non un esterno sinistro dunque dovrebbe essere lui ad agire in quella posizione. Ma è giusto rinunciare a D’Ambrosio così? Il difensore numero 33 ieri non ha sfigurato, anzi, messo al fianco di due titolari ha svolto i compiti egregiamente. In campionato ha giocato 5 partite da titolare su 9 presenze complessive. Il dato stupefacente? 0 gol presi in tutte e cinque le presenze dal 1′. Insomma, non sembra essere così facile rinunciare a DD33.