Inter col dilemma portiere: Handanovic va sostituito in due ruoli?

Samir Handanovic è vicino a salutare l’Inter, avendo il contratto in scadenza il 30 giugno. Il suo addio rischia di creare un doppio problema ai nerazzurri, oltre alla necessità di nominare un nuovo capitano.

FUTURO IN BILICO – Il contratto che lega Samir Handanovic all’Inter scade tra pochi giorni, il 30 giugno 2023. Tuttavia il futuro dell’attuale capitano nerazzurro è ancora in bilico. E la sensazione è che questo sia legato alla situazione di André Onana, pezzo pregiato dell’Inter sul mercato. Il camerunense ha rimpiazzato più che adeguatamente il numero 1 tra i pali, e anche dal punto di vista della personalità (ne parlavamo qui). E proprio questo è il nodo da cui dipende il futuro di Handanovic. Che ha ricevuto una proposta di rinnovo dall’Inter, sebbene al ribasso (oggi guadagna 2,5 milioni netti a stagione). Ma senza avere, come il club stesso, tutti gli elementi necessari per decidere. Una cosa è però certa: in caso di rifiuto, l’Inter avrà un doppio problema.

DOPPIA SOSTITUZIONE – A oggi, l’Inter avrebbe comunque bisogno di sostituire Handanovic, anche considerando il rinnovo ormai prossimo di Alex Cordaz. Che tuttavia proseguirà il suo rapporto con l’Inter più per motivi di liste, essendo un prodotto del vivaio nerazzurro. Handanovic dovrà quindi essere sostituito a livello numerico, innanzitutto (sempre in caso di non rinnovo). Ma non potrà essere rimpiazzato da un profilo qualsiasi. Servirà infatti un portiere di riserva affidabile, pronto a essere chiamato in causa all’occorrenza. Proprio com’è stato lo sloveno quest’anno (a differenza dei suoi precedenti in passato). L’Inter non si trova quindi in una situazione facile: se alcuni incastri non dovessero collimare, potrebbe ritrovarsi con il solo Cordaz nel parco portieri. Dovendo così ricostruire un reparto così delicato da zero, a mercato già inoltrato. Il rinnovo di Handanovic pertanto rischia di diventare quasi auspicabile, legato a doppio filo al futuro di Onana.