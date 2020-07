Inter, difesa torna blindata. 3a di fila senza gol, non accadeva da settembre

Con il 2-0 di ieri in Inter-Napoli, la difesa nerazzurra – già la migliore del campionato – ha registrato la terza partita di fila senza subire gol. Un filotto arrivato soltanto una volta quest’anno, nel periodo tra il 14 e il 25 settembre 2019.

…E TRE – Dopo aver mantenuto la porta inviolata contro la Fiorentina (0-0) e contro il Genoa (0-3), l’Inter è riuscita ieri sera contro il Napoli a registrare la terza gara di fila senza subire gol (2-0). Quella nerazzurra è la miglior difesa del campionato, anche se in diverse partite il gol subito è arrivato. Il terzo clean sheet consecutivo arrivato ieri è infatti il miglior risultato della stagione, che va a eguagliare quello già avvenuto tra il 14 e il 25 settembre 2019 (1-0 contro l’Udinese, 0-2 contro il Milan e 1-0 contro la Lazio). Oltre al solito de Vrij e alla crescita di Diego Godin, uno degli uomini più importanti della difesa a 3 di Antonio Conte è Alessandro Bastoni. Il 21enne nella sfida di ieri sera, in aggiunta al lavoro difensivo (tra cui 2/2 contrasti aerei vinti e 5 anticipi), ha collezionato 65 passaggi con l’85% di accuratezza. Un dato fondamentale, per l’impostazione del gioco da dietro chiesta dal tecnico.

RECORD – L’occasione di stabilire un nuovo record stagionale arriverà dunque sabato sera, in casa dell’Atalanta. L’attesa sfida tra la miglior difesa e il miglior attacco del campionato, che decreterà anche chi arriverà al secondo posto in classifica. Se Samir Handanovic dovesse mantenere la porta inviolata, saranno dunque quattro le partite senza subire reti. Un risultato importante per capire la condizione del reparto difensivo in vista del grande obiettivo stagionale, ovvero l’Europa League.