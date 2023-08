Inter, in difesa la coperta è corta: Pavard più che fondamentale

I problemi fisici subiti da Matteo Darmian e Francesco Acerbi – entrambi in dubbio per Cagliari-Inter di lunedì – mettono in luce la povertà di alternative in difesa. Con, di fatto, soltanto tre giocatori disponibili per Simone Inzaghi. Ecco perché Benjamin Pavard è più che fondamentale.

COPERTA CORTA – Tolti Matteo Darmian e Francesco Acerbi, alle prese con qualche problema fisico in vista di Cagliari-Inter, Simone Inzaghi ha di fatto a disposizione tre difensori: Alessandro Bastoni, Stefan de Vrij e il giovane Yann Bisseck. Un problema decisamente da non sottovalutare. Non soltanto ora, ma anche in ottica di quando il calendario diventerà molto più fitto. In questo senso per l’Inter assume ancora più importanza l’arrivo il prima possibile di Benjamin Pavard. La situazione con il Bayern Monaco è sempre la stessa: in attesa di chiudere per un sostituto, i bavaresi non lasceranno partire il francese. Con la sfida contro il Cagliari alle porte, però, il tempo non è un alleato. E soprattutto non va sottovalutato il valore di confermare l’arrivo di Pavard. Con le firme sul contratto.