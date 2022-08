Inter, difesa in evidente ritardo di condizione. Ma ci sono diverse attenuanti

La difesa dell’Inter, contro il Villarreal, è apparsa in netto ritardo di condizione. Tanti errori di posizionamento ed automatismi non ancora perfetti. Ma ci sono diverse attenuanti

CONDIZIONE – L’Inter, nelle ultime stagioni, ha fatto della difesa uno dei suoi punti di forza. Ma, in questo precampionato, la fase difensiva del club nerazzurro non è apparsa per nulla impermeabile: lo certificano i 10 gol subiti in appena 5 gare. Chiaro, si tratta di precampionato, con carichi di lavoro importanti e con Inzaghi quasi mai con i tre difensori titolari, ma certamente il dato ha fatto alzare più di un sopracciglio. Contro il Villarreal si è avuta la controprova: la linea difensiva è apparsa stanca, poco lucida e con gli automatismi ancora un po’ arrugginiti. Preoccupante a 6 giorni dall’inizio del campionato, ma giustificabile vista l’estate “complicata” di alcuni elementi.

COMPLICATA – Skriniar, certamente quello più in difficoltà contro gli spagnoli, non è ancora al 100%. Per lo slovacco pesa, sulla preparazione, l’infortunio patito con la Slovacchia. E non si può fare a meno di pensare che la scarsa tranquillità sia dettata dalle insistenti voci di mercato che arrivano dalla Francia. de Vrij e Bastoni, in crescita, non sono però ancora al 100%: i due, a disposizione di Inzaghi da circa un mese, non hanno ancora smaltito i carichi di lavoro. Servirà un po’ di pazienza per rivedere la difesa nerazzurra al suo meglio ed i tifosi dell’Inter si augurano che l’attesa sia breve: sabato si ricomincia a fare sul serio.