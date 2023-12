Inter, miglior difesa europea. Superata una squadra nel weekend

Tanto del rendimento dell’Inter sta passando anche per la sua difesa rocciosa, che in questo campionato di Serie A ha concesso soltanto sette gol, con Yann Sommer in grado di mantenere la porta inviolata per ben undici volte. Quella nerazzurra è inoltre adesso la miglior difesa in Europa, dopo il sorpasso a un’altra squadra.

SORPASSO – Con sette gol subiti in sedici partite, l’Inter non è soltanto la miglior difesa della nostra Serie A, bensì anche dei primi cinque campionati europei. Un dato ufficializzat nello scorso weekend, quando la vittoria per 0-2 contro la Lazio ha permesso ai nerazzurri di “superare” un’altra squadra. Ovvero il Nizza, rivelazione in Ligue 1, che fino alla scorsa giornata aveva subito soltanto sei gol (uno meno dell’Inter). Nella trasferta persa contro il Le Havre, però, ne sono arrivati altri tre, portando il conto a nove. Con la squadra di Simone Inzaghi che resta invece a quota sette, confermandosi un muro spesso invalicabile da attraversare per gli avversari.