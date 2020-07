Inter, difesa contata: fuori in due. Ma per...

Inter, difesa contata: fuori in due. Ma per Verona torna Skriniar

Dopo la deludente sconfitta di questa sera a San Siro contro il Bologna, l’Inter deve già pensare al prossimo impegno di campionato in programma giovedì sera, contro il Verona. Difesa contata per Antonio Conte, che vede rientrare Milan Skriniar, ma perde Alessandro Bastoni e Danilo D’Ambrosio.

CONTATI – Continuano i problemi di formazione per Antonio Conte, che giovedì sera è già chiamato a riscattare – contro il Verona – la brutta e deludente sconfitta di questa sera a San Siro contro il Bologna. Oltre al problema fisico che ha messo KO Nicolò Barella e che verrà valutato nei prossimi giorni, il tecnico dell’Inter deve anche fare i conti con una difesa contata. Se infatti rientra Milan Skriniar dopo la squalifica di tre giornate in seguito al pareggio contro il Sassuolo, la squadra perde Alessandro Bastoni e Danilo D’Ambrosio. Il primo è infatti stato espulso per somma di ammonizioni nella sfida di questa sera, mentre il secondo, sulla lista dei diffidati, ha rimediato il cartellino giallo che lo costringerà a guardare la prossima partita dalla panchina. Resta da capire, in base al lavoro nei prossimi giorni, chi scenderà in campo al fianco del già citato Skriniar e di Stefan de Vrij, con i soli Diego Godin e Andrea Ranocchia a disposizione.