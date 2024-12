Inter, una difesa all’attacco. Numeri e rendimento

L’Inter con la vittoria di Cagliari aggiorna importanti statistiche e record di questa corrente stagione. A balzare agli occhi sono i numeri in crescita della difesa che si intrecciano anche alle azioni offensive dei nerazzurri.

REPARTO DIFENSIVO – L’Inter, di partita in partita, riesce ad aggiornare positivamente le proprie statistiche che riguardano la difesa. Con la vittoria di Cagliari, sono 12 i risultati utili consecutivi in campionato dopo l’ultima sconfitta in casa nel derby di Settembre. Ai risultati positivi si aggiungono anche i 4 clean sheet di Yann Sommer consecutivi in Serie A. Per via dei pesanti infortuni di Francesco Acerbi e Benjamin Pavard, Simone Inzaghi ha dovuto ridisegnare la linea a tre dietro. Infatti, è da metà novembre (periodo in cui Acerbi e Pavard hanno riscontrato problemi fisici) che il tecnico piacentino ha dovuto fare affidamento alla triade (non più inedita) Yann Bisseck, Stefan De Vrij e Alessandro Bastoni.

Inter, la miglior difesa è l’attacco!

NUMERI – L’Inter negli ultimi 3 incontri di Campionato non ha subito reti, segnandone invece 11. Con 45 gol totali fatti fino ad ora, comanda la speciale classifica. In tutte le competizioni, la difesa ha contribuito in maniera significativa non solo alla manovra offensiva, ma anche in termini realizzativi. Basti considerare che Bastoni è a quota 1 gol conditi da 4 assist, Carlos Augusto 2 gol ed 1 assist, mentre Pavard e Bisseck hanno realizzato 1 sola rete. Ma se noi andassimo a considerare anche i quinti di difesa i numeri aumentano vertiginosamente. Federico Dimarco ha realizzato 3 marcature e 5 passaggi vincenti, Matteo Darmian 1 goal e 2 assist, invece Denzel Dumfries 3 reti e 2 passaggi decisivi. Facendo un rapido calcolo, su 40 gol e 29 assist del centrocampo/attacco (considerando tutte le competizioni) la difesa ha contribuito con altrettanti 12 centri e 17 assist. A condire queste statistiche c’è una precisione percentuale molto alta della linea a tre. L’Inter, con una media del 95%, non sbaglia praticamente quasi mai il passaggio nella propria metà campo. Facendo una summa, sul totale dei gol, la difesa ha contribuito per il 23%, mentre sul totale degli assist ha contribuito per il 37%. Quindi, per l’economia offensiva totale dell’Inter, la difesa ricopre un ruolo chiave.