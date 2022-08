Inter, difesa ancora da registrare. In arrivo esami da non fallire

La difesa dell’Inter non ha brillato nel corso del pre-campionato e anche a Lecce, in certe fasi del match, si sono palesate diverse difficoltà. Bisogna stringere le viti: in calendario, presto, presenterà esami da non fallire

DIFFICOLTA’ – Il pre-campionato dell’Inter ha evidenziato le difficoltà, nella fase difensiva, della squadra nerazzurra. Troppi i gol incassati nel corso dell’estate, con difficoltà fisiche e di posizionamento che, in parte, si sono viste anche al “Via del Mare” contro il Lecce. La condizione fisica non ottimale di Skriniar e de Vrij, unita alle insistenti voci di mercato – specie per lo slovacco – non aiutano ma, i nerazzurri, sono chiamati a fare uno step-up. Ed in fretta. Il fitto calendario dell’Inter, infatti, presto presenterà sfide per cui servirà la massima concentrazione, sia in fase difensiva che in fase offensiva. Alla terza giornata, infatti, l’Inter sfiderà la Lazio all’Olimpico. Due giornate più tardi sarà il turno del derby col Milan, partita fondamentale per diversi motivi, sia di natura psicologica che di mera classifica (per quanto, alla quinta giornata, i punti contino relativamente).