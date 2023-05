Inter, dieci giorni per recuperare il miglior Dzeko: una necessità

I dieci giorni che separano l’Inter dalla finale di UEFA Champions League contro il Manchester City serviranno anche e soprattutto per recuperare gli infortunati e rimettere in condizione alcuni giocatori arrivati stanchi in questo finale di stagione. Tra questi Edin Dzeko, il cui recupero al 100% è necessario e fondamentale per le chance dei nerazzurri.

MISSIONE RECUPERO – Nelle ultime uscite, Edin Dzeko ha mostrato un evidente calo fisico. Un esempio emblematico è la finale di Coppa Italia vinta dall’Inter contro la Fiorentina, nella quale il bosniaco è sceso in campo da titolare dopo aver riposato nella precedente gara di campionato contro il Napoli. Il suo contributo nella gara dell’Olimpico non è considerabile sufficiente, con l’uscita dal campo dopo soli 57 minuti di gioco e senza lasciare particolarmente il segno (vedi articolo). Al momento Edin Dzeko, degli attaccanti a disposizione dell’Inter, è quello meno in forma. Superfluo, infatti, parlare dello stato di Lautaro Martinez e Romelu Lukaku, che al momento – per quanto fatto vedere in campo – sembrano incontenibili. Superfluo anche citare Joaquin Correa, alle prese con uno dei suoi frequenti problemi fisici. Alla luce di tutto ciò, ecco perché recuperare il bosniaco è necessario.

VERSO ISTANBUL – I prossimi dieci giorni saranno anche fondamentali per Simone Inzaghi per scegliere l’undici titolare con cui affrontare il Manchester City. Tenendo conto, ovviamente, della possibilità per l’Inter di dover giocare 120 minuti. Uno dei ballottaggi riguarda proprio l’attacco e la scelta su chi sarà titolare tra Edin Dzeko e Romelu Lukaku. Per come stanno le cose, il secondo sembra essere nettamente favorito. Ma mai dire mai. In Champions League, infatti, il bosniaco ha sempre preso il posto da titolare, lasciando il numero 90 pronto per le gare di campionato. Torino-Inter di sabato e gli allenamenti che portano a Istanbul daranno sicuramente gli ultimi indizi necessari a Inzaghi per capire chi scegliere tra Dzeko e Lukaku. Ma in ogni caso, saranno sicuramente utilizzati entrambi. Ecco perché essere al 100% della forma è necessario.