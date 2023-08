Inter dice 23 ma sicuri che le coppie di Inzaghi siano già complete?

L’Inter sta per completare il quadro estivo chiamato “Rosa” ma il disegno iniziale di Inzaghi prevede ancora qualche ritocco. L’attuale squadra a disposizione, aggiungendo anche Pavard, garantisce le coppie in tutti in ruoli ma con un paio di punti interrogativi (ancora risolvibili?)

REPARTO ARRETRATO COMPLETO – Il celebre «dica trentatré» è passato un po’ di moda. All’Inter basta dire ventitré, come il numero di calciatori previsti da Simone Inzaghi nella sua rosa. Due per ogni ruolo nel 3-5-2 inzaghiano più il terzo portiere. Un vero e proprio 6-10-4, come da disegno dell’Inter di Inzaghi. Numericamente la rosa sembra perfetta con l’innesto di Benjamin Pavard in difesa ma siamo sicuri che le coppie di Inzaghi siano complete così? Analizziamo la situazione attuale reparto per reparto. In porta il titolare Yann Sommer ha in Emil Audero il suo vice, con Raffaele Di Gennaro terzo portiere utile per le liste, essendo un prodotto del vivaio interista. Tutto come previsto. In difesa Pavard è il nuovo braccetto destro titolare dell’Inter di Inzaghi ma non è ancora chiaro se a fargli da backup sarà Matteo Darmian o Yann Bisseck, che possono giocare anche sul centro-sinistra. Al centro Francesco Acerbi e Stefan de Vrij sono alternativi. Il braccetto sinistro titolare è Alessandro Bastoni con – appunto – uno tra Bisseck e Darmian. Anche in questo caso la situazione rispecchia le previsioni, nonostante l’incognita sui terzi di riserva. Probabilmente Darmian sarà la prima scelta di Inzaghi sia come vice-Pavard sia come vice-Bastoni, relegando Bisseck al ruolo di “sesto” difensore. Scelta saggia.

Inter, tutto ruota intorno a Sensi (e Agoumé?)

CENTROCAMPO CON INCOGNITA – Il gioco delle coppie sulle corsie laterali è facilissimo. A destra Denzel Dumfries con Juan Cuadrado, che sono alternativi sia per caratteristiche sia per utilizzo. A sinistra Federico Dimarco e Carlos Augusto, per i quali vale più o meno lo stesso principio. Ed è da sottolineare il fatto che sia Dimarco sia Carlos Augusto possono essere considerati vice-Bastoni in difesa, non solo all’occorrenza. Più difficile, ma fino a un certo punto, il quadro sulla linea mediana. In cabina di regia Hakan Calhanoglu farà da chioccia a Kristjan Asllani, che continua a essere un elemento di completamento con pochi minuti nelle gambe. Da mezzala destra Nicolò Barella e Davide Frattesi sono alternativi, soprattutto per i compiti di quantità, che richiedono staffette a prestazione in corso e non solo rotazioni tra una partita e l’altra. Da mezzala sinistra Henrikh Mkhitaryan avrà – salvo altre sorprese – Stefano Sensi come backup, in particolar modo per i compiti di qualità, che possono essere garantiti con minutaggio e stress diverso. Scelta obbligata dopo il “caso” Lazar Samardzic e non ottimale, ovviamente. Ed è per questo che bisogna considerare anche il profilo extra-23 finché sarà in rosa: senza Samardzic e con Sensi, Lucien Agoumé è il “settimo” centrocampista, in attesa che si faccia chiarezza sul gioco delle coppie in mezzo al campo. Operazione last minute e low cost in entrata a prescindere da Sensi dopo aver piazzato l’ultimo esubero in uscita? Da non escludere, perché a Inzaghi continua a mancare una figura utile a centrocampo. E Agoumé (piano B) ha quelle caratteristiche.

Inter, Inzaghi può sognare un ultimo regalo?

REPARTO OFFENSIVO (IN)COMPLETO – Difesa a posto, a partire dal nuovo trio in porta. Centrocampo a posto, fasce comprese, nonostante l’incognita “sesto” mediano che l’Inter si porta dietro dal post-Samardzic in poi. E l’attacco? In attacco Lautaro Martinez riavrà Alexis Sanchez per farlo rifiatare, mentre Marcus Thuram e Marko Arnautovic lotteranno per una maglia da titolare al fianco del capitano nerazzurro. Manca qualcosa? Senza dubbio, un vero alter ego di Lautaro Martinez, più affidabile e giovane di Sanchez in zona gol e sul lungo periodo, ma il calciomercato è agli sgoccioli e non sembrano esserci margini per un regalo extra-23 a Inzaghi… Far quadrare tutto il cerchio, dopo il colpo Pavard, è complicato. Pressoché impossibile. Sistemata la difesa, tra centrocampo e attacco Inzaghi potrebbe doversi accontentare di un paio di asterischi in panchina. Perché rivedere Sensi e Sanchez ad Appiano Gentile significa spendere zero per due “ex” ibridi che valgono per uno. Una lacuna in rosa resta. Forse addirittura due. Almeno fino a gennaio… Insomma, restando così le cose, l’Inter sul mercato avrebbe fatto trenta ma non trentuno: Inzaghi diceva ventitré per i doppi ruoli e adesso ha i suoi ventitré accoppiati, con il regalo Pavard (e Agoumé extra-lista UEFA). O magari sono ancora “ventidue” più un ultimo colpo ancora da provare a piazzare entro le 20:00 di venerdì 1° settembre 2023…