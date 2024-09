Inter, di nuovo Thuram-Taremi? I segnali delle prime volte

L’Inter di Simone Inzaghi potrebbe affidarsi a Mehdi Taremi e Marcus Thuram per la sfida contro l’Udinese di domani 28 settembre alle ore 15. Si tratterebbe della terza volta.

LA SFIDA – L’Inter è pronta a sfidare l’Udinese nella sesta giornata della sua Serie A 2024-2025. I nerazzurri saranno ospiti dei friulani, terzi in classifica, in uno stadio storicamente non semplice per le proprie ambizioni. I meneghini sono intenzionati a riscattarsi dopo il pareggio di Monza e soprattutto la sconfitta nella sfida contro il Milan. L’1-2 con cui i rossoneri sono tornati a vincere un derby dopo 6 sconfitte consecutive potrebbe indurre gli uomini di Simone Inzaghi a un moto d’animo coincidente con una prestazione convincente contro i friulani.

Inter, Thuram e Taremi di nuovo insieme dal primo minuto? Già accaduto contro il Lecce

LO SCENARIO – Inzaghi potrebbe scegliere Mehdi Taremi e Marcus Thuram come titolari per il reparto offensivo che vedremo contro l’Udinese. I due hanno già disputato due partite insieme dal primo minuto: ciò è accaduto in occasione della sfida contro il Lecce, vinta dai nerazzurri per 2-0, e del pareggio per 0-0 contro il Manchester City. In quelle circostanza, si è potuto assistere a un assaggio delle conseguenze di una loro compresenza in campo. La ricerca del pallone spesso lontano dalla propria area di rigore da parte di Taremi, così come quella della profondità da parte di Thuram, sono solo due delle componenti essenziali di un tale binomio.

IL POTENZIALE – Una loro titolarità deve essere sfruttata anche in termini differenti. Nello specifico, l’iraniano e il francese hanno il potenziale per garantire un’ulteriore soluzione in caso di chiusura degli spazi e di difesa a oltranza della squadra avversaria. Tale opportunità si manifesta nella tendenza al fraseggio tra i due centravanti, con la velocità nello scambio del pallone e l’intelligenza nella ricerca degli spazi a fare da impulso di tale processo.