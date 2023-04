Inter di Coppa ma occhio al campionato! Inzaghi mira la Champions

L’Inter bella e compatta vista a Lisbona dovrà necessariamente ripetersi anche in campionato: la zona Champions rimane l’obiettivo da raggiungere

CAMPIONATO DA RIPRENDERE – La festa post-vittoria contro il Benfica nel primo round dei quarti di finale di Champions League è ormai terminata da giorni. Il ritorno di mercoledì prossimo potrebbe regalare un’altra gioia. Ma ci sarà tempo per pensare a quella partita. Gli uomini di Simone Inzaghi sono attesi nel match di sabato sera contro il Monza per riprendere la corsa di campionato. Sebbene i cammini nelle coppe siano molto positivi – la possibilità di arrivare in finale di Champions League fa gola a tutti in casa Inter – la priorità deve rimanere sul campionato, in particolare sul raggiungimento della zona Champions. Al momento i nerazzurri occupano il quinto posto in campionato, con un punto di distacco dalla quarta posizione, occupata dal Milan. Il ruolino di marcia dell’Inter in Serie A è preoccupante. I tre punti mancano ormai dal 5 marzo, ultima vittoria in casa contro il Lecce. Poi, 1 punto in tre partite che sulla carta dovevano essere agibili per la banda di Inzaghi, che invece si è fatta prendere dalle coppe, mettendo in secondo piano il campionato.

RAZIOCINIO – La possibilità di arrivare a Istanbul fa sognare gli interisti, ma sarà importante per Inzaghi riprendere il cammino anche in campionato, per raggiungere la zona Champions, l’obiettivo prioritario imposto dalla società al tecnico nerazzurro.