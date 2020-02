L’Inter di Conte domina in aria. I numeri di de Vrij e Skriniar

Stefan de Vrij e Milan Skriniar sono i pilastri della difesa di Conte, unici superstiti nel passaggio al 3-5-2 di Conte. Nelle statistiche riportate da WhoScored, emerge il loro fondamentale contributo nel gioco aereo.

INSUPERABILI – Stefan de Vrij e Milan Skriniar sono tra i migliori difensori del campionato, e le statistiche quasi non servirebbero a dimostrarlo. L’arrivo di Antonio Conte, e il conseguente passaggio a una difesa a tre dell’Inter, sembravano poter minare due delle certezze dei recenti anni nerazzurri. Così non è stato, soprattutto nel caso dell’olandese (che compie 28 anni oggi). De Vrij con la difesa a tre sembra ancor più a suo agio, e il suo contributo è emerso soprattutto in fase di costruzione. Come spesso si è visto quest’anno, De Vrij è il secondo regista dell’Inter dopo Marcelo Brozovic. Un perfetto backup per il croato, bersaglio primario del pressing avversario. Il difensore olandese possiede un’ottima tecnica di base, che l’ha portato anche a servire 4 assist ai compagni. Leggermente più in sofferenza è apparso Milan Skriniar, spostato spesso sul centrosinistra. Ciononostante, assieme al fido compagno è nella top10 della Serie A dei duelli aerei: osservando WhoScored, lo slovacco ne perde solo 1 a partita (4° assieme a Rossettini e Milenkovic), mentre de Vrij è 6° (1,2 duelli aerei persi).

PREROGATIVA – E proprio quella dei duelli aerei è una caratteristica in cui l’Inter spicca. I nerazzurri hanno infatti vinto il 53,5% dei duelli aerei intrapresi nelle prime 22 giornate di campionato. Meglio hanno fatto solo la Juventus (56,9%), il Parma (55,7%) e la Roma (55,6%). Come emerge sempre da WhoScored, i nerazzurri sono quarti in Serie A per numero di cross ricevuti da entrambe le fasce. Dominare il gioco aereo è quindi un’importante prerogativa per l’Inter di Conte.