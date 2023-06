Inter, quando Davide batte Golia: da Amburgo alla Grecia

Nonostante i tentativi di pretattica di Pep Guardiola (vedi articolo), è innegabile che il Manchester City sia nettamente favorito rispetto all’Inter per la finale di UEFA Champions League. Eppure nella storia ci sono anche esempi di finali vinte dalle sfavorite, come l’Amburgo contro la Juventus, o l’Europeo del 2004 conquistato dalla Grecia.

DAVIDE CONTRO GOLIA – Una vera e propria sfida proibitiva attende l’Inter sabato sera a Istanbul. Di fronte la corazzata Manchester City, una squadra costruita per vincere. E lo sta facendo, dal momento che già Premier League e FA Cup sono finite nella bacheca dei citizens. Che, guidati dalla punta di diamante Erling Haaland, puntano ora a uno storico Triplete. L’unico ostacolo è proprio l’Inter, che nel mentre si prepara a quello che è un vero scontro tra Davide e Golia. Ma nonostante ciò, è giusto non partire già sconfitti. Anche perché la storia del calcio è piena di sorprese, specialmente nelle finali.

SOTTOVALUTATI – L’Inter può guardare a diversi di questi esempi, come il famoso Maracanazo, quando nel 1950 l’Uruguay sconfisse un Brasile stellare conquistando la Coppa del Mondo che sembrava una formalità per i verdeoro. Stando nel campo delle nazionali si può pensare anche al percorso della Grecia a Euro 2004, un miracolo più unico che raro che vide gli ellenici conquistare il trofeo in Portogallo proprio contro i padroni di casa in finale. Ma passando proprio alla Champions League – che l’Inter si giocherà sabato sera per la quarta volta nella storia – si può pensare all’Amburgo di Felix Magath contro la Juventus nel 1983. Ma anche al Chelsea contro il Bayern Monaco nel 2012 (in casa dei bavaresi) o proprio contro il Manchester City due anni fa. Insomma, gli esempi sono tanti. La speranza è, sabato, di aggiungerne un altro.