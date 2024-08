L’Inter sceglie David per il 2025: profilo perfetto per tre motivi

L’Inter vede in Jonathan David l’attaccante ideale per rinforzare il reparto offensivo nella prossima stagione. Il profilo canadese risulta perfetto per almeno tre motivi, che soddisfano le esigenze di tutte le componenti della società nerazzurra.

LAVORI IN ANTICIPO – L’Inter si sta avviando a chiudere la trattativa per l’ingaggio di Tomas Palacios, difensore argentino classe 2003. Un’operazione con cui di fatto si concluderà il mercato in entrata di quest’estate. Salvo improvvise novità in uscita, legate ai nomi di Joaquin Correa e Marko Arnautovic. Tuttavia la dirigenza nerazzurra è già proiettata in avanti. Perché il mercato del 2025 sarà decisivo per il futuro prossimo dell’Inter. E quello di Jonathan David è uno dei nomi sui quali Piero Ausilio e il team di mercato hanno già iniziato a lavorare. E i motivi sono presto detti.

TASSELLO IDEALE – David è un attaccante canadese classe 2000, in forza al Lille in Ligue 1 dal 2020. Con cui ha segnato la bellezza di 84 gol in quattro stagioni. Numeri che hanno fatto comparire il suo nome sui taccuini dei direttori sportivi di mezza Europa. Ma il suo profilo piace non solo perché è un centravanti giovane. David è un attaccante brevilineo (180 cm per 70 kg) molto veloce e potente al tempo stesso, in grado di giostrare molto bene anche da seconda punta. Oltre che in grado di calciare ugualmente con entrambi i piedi. Pensando al reparto offensivo dell’Inter, David verrebbe ad incastrarsi perfettamente con gli altri elementi in rosa. E il momento storico attuale non è mai stato così favorevole perché il matrimonio tra David e l’Inter possa celebrarsi. Per motivi extra-campo, com’è facile ipotizzare.

PROFILO PERFETTO – A tenere distanti tutte le big europee dal numero 9 canadese erano le richieste economiche del Lille. Che per un attaccante così giovane e profilo chiedeva non meno di 50 milioni di euro. Nessuno si è tuttavia mai fatto avanti seriamente, e nel frattempo il tempo è passato. E ora manca un solo anno alla scadenza del contratto di David col Lille. Pertanto, dal 1° febbraio 2025 chiunque potrà ingaggiarlo a parametro zero. Offrendogli uno stipendio agilmente più alto di quello che percepisce attualmente (920mila euro netti secondo capology.com). Tutti elementi che, uniti alla giovane età, rendono David l’obiettivo perfetto per l’Inter. Che nei prossimi mesi dovrà tuttavia lavorare alacremente per superare l’ovvia concorrenza delle principali big europee.