Inter, doppio dato in miglioramento nel rush di fine stagione

Doppio dato in miglioramento per l’Inter in questa ultima parte di stagione. Se da una parte gli attaccanti sono tornati decisivi, dall’altra la difesa sta ritrovando la propria stabilità.

GOL FATTI… – L’Inter sembra essersi ripresa – specialmente in campionato – dopo un periodo piuttosto negativo che ha visto la squadra essere risucchiata nella lotta per la prossima Champions League. Il miglioramento passa in particolar modo da due dati, il primo dei quali forse salta più all’occhio. Ovvero la vena realizzativa trovata da parte degli attaccanti che nel mese di aprile hanno visto andare in gol tutti e quattro i membri del reparto offensivo. Per l’Inter hanno infatti segnato su azione Romelu Lukaku (doppietta all’Empoli), Lautaro Martinez (Benfica, Empoli, Lazio e Verona), Edin Dzeko (Verona) e anche Joaquin Correa (Benfica).

…E NON SUBITI – Per quanto riguarda il secondo dato, invece, questo riguarda la difesa. L’Inter è stata aspramente criticata in stagione per i troppi gol presi, che sono stati anche causa delle undici sconfitte in questo campionato. Nelle ultime gare, però, la solidità difensiva sembra essere stata ritrovata. Tra la semifinale di Coppa Italia contro la Juventus e lo 0-6 di Verona di ieri sono infatti arrivate quattro partite macchiate soltanto da un gol preso. Ovvero quello in Lazio-Inter, dovuto a un errore individuale di Francesco Acerbi. Insomma, dati che certificano il miglioramento dei nerazzurri in questo finale di stagione. E che fanno ben sperare per i prossimi importantissimi impegni.