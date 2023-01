Inter, dato horror in trasferta: con la Cremonese per spezzare il trend

Il girone d’andata si è chiuso con un dato che desta preoccupazione in casa Inter. Quantomeno per ciò che concerne le gare in trasferta. I nerazzurri, infatti, non sono mai riusciti a mantenere la porta inviolata lontano da San Siro. Un trend negativo da spezzare contro la Cremonese.

DATO HORROR – Un dato preoccupante quello con cui l’Inter ha chiuso il girone di andata. Non tanto la sconfitta a San Siro contro l’Empoli, ma il bilancio relativo alle gare in trasferta. In tutte le partite giocate in trasferta nella prima parte di stagione, infatti, i nerazzurri non sono mai riusciti a mantenere la porta inviolata. Un problema difensivo che, come abbiamo visto, pregiudica le prestazioni e i risultati della squadra. L’Inter ha l’occasione adesso di spezzare questo trend negativo con la prima trasferta del girone di ritorno. Ovvero la sfida di sabato alle 18 contro quella Cremonese che nella gara di San Siro – alla quarta di campionato – riuscì a trovare la via del gol.