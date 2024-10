Inter, un dato dimostra un difetto preoccupante: il problema – SM

L’Inter sta mostrando in questo inizio di stagione una mancata costanza in termini di attenzione difensiva nel corso di un incontro. Uno sguardo ai dati chiarisce ancor meglio il punto.

LA SITUAZIONE – L’Inter ha subito ben 13 gol nelle prime 9 partite di Serie A, un dato che acquisisce un sapore più forte se analizzato in combinazione con le reti subite in questo momento della scorsa stagione. Nella stagione 2023-2024, dopo le prime 9 giornate, i nerazzurri avevano subito 5 reti. Le stesse subite finora dalla Juventus e dal Napoli, con l’Empoli terzo in questa speciale classifica con le sole 6 marcature subite fino ad ora. Come ben sa Simone Inzaghi, l’Inter non può continuare su questi livelli se intende realmente puntare allo scudetto. Le squadre più solide sono quelle che storicamente detengono i presupposti per ambire al successo finale. L’Inter deve ora accelerare se vuole davvero concretizzare i suoi propositi.

L’Inter e il dato da analizzare: disattenzioni non accettabili per Inzaghi

IL DATO – Inzaghi non riesce, giustamente, a contemplare che l’Inter abbia finora subito tre reti negli ultimi 10 minuti, per un totale di 5 punti persi rispetto alla situazione che si era venuta a creare fino a quei momenti. Come riportato da Sport Mediaset, se si aggiunge anche la rete subita contro il Monza a causa del colpo di testa di Dany Mota, a pesare sul totale dei punti persi negli ultimi 10 minuti è circa il 44% degli incontri finora disputati. Le altre occasioni in cui ciò è avvenuto sono rappresentate dal gol di Junior Messias al 95′ di Genoa-Inter 2-2, quello di Matteo Gabbia all’89’ di Inter-Milan 1-2 e quello di Kenan Yildiz all’82’ di Inter-Juventus 2-2.