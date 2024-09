Inter, un dato da non sottovalutare: con Inzaghi mai successo questo!

L’Inter di Simone Inzaghi perde con il punteggio di 1-2 il derby contro il Milan. Si tratta della prima sconfitta stagionale per i nerazzurri, che certifica un inizio non positivo della squadra meneghina.

LA PRESTAZIONE – L’Inter di Simone Inzaghi ha faticato tanto, sia sul piano del gioco che della compattezza difensiva, nel match perso contro il Milan per 1-2. La squadra nerazzurra, che sembrava aver rimesso la partita sui giusti binari nel primo tempo, ha poi ceduto in maniera netta nella seconda frazione di gioco, subendo la rete del definitivo 2-1 dei rossoneri dopo aver già ampiamente rischiato di andare in svantaggio.

Inter-Milan deve rappresentare la partita della svolta per la squadra di Inzaghi: un elemento deve indurre al cambiamento

FATTORE IMPORTANTE – Non era mai capitato prima che l’Inter di Inzaghi iniziasse così male il campionato di Serie A. Con 2 vittorie, contro Lecce e Atalanta, 2 pareggi, contro Genoa e Monza, e 1 sconfitta, contro il Milan, i nerazzurri si trovano dopo 5 gare a soli 8 punti. La squadra meneghina è stata così raggiunta in classifica proprio dai rossoneri, mancando l’aggancio al Torino in vetta alla Serie A. Ciò può rappresentare un fattore di stupore, per l’Inter, alla luce del dominio maturato nella scorsa annata. Ma può essere al contempo spiegato con una sazietà dei calciatori nerazzurri proprio dopo la ventesima stella. L’auspicio è che le cose non stiano in questa maniera, tenendo conto di quanti traguardi possano ancora essere raggiunti dall’attuale gruppo meneghino. A patto che quella fame e quella cattiveria agonistica, finora viste a sprazzi, possano tornare a caratterizzare i match dell’Inter.