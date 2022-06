Inter, Darmian a sinistra è un’opzione ma con una scadenza ben precisa

Darmian è un jolly prezioso per l’Inter. Anche per gestire il mercato. La società però deve anche guardare al futuro. Oltre la scadenza del suo contratto.

SOLUZIONE TAMPONE – Le voci di mercato dell’Inter sugli esterni hanno coinvolto anche Darmian. Anche se in modo indiretto. Con l’addio di Perisic ai nerazzurri serve numericamente un nuovo elemento sulle fasce. E nell’elenco è spuntato anche Bellanova. Che però gioca a destra. Così arriviamo al numero trentasei, da sempre un jolly. Grazie alla sua duttilità può diventare un’opzione sia a sinistra che a destra, a seconda delle necessità. O delle evoluzioni di mercato. Ma attenzione: il problema è solo rimandato.

SCADENZA PROSSIMA – La duttilità di Darmian è un indiscutibile vantaggio. Oltre che per la gestione della rosa anche per il mercato a quanto pare. Ma c’è un fatto da considerare. Anzi due. Cioè l’età del terzino e la scadenza del suo contratto. Il difensore scuola Milan infatti è un classe 1989. Non finito, ma nemmeno più giovanissimo. E il suo accordo con l’Inter è in scadenza nel 2023. Insomma, la soluzione tampone di averlo come jolly ha una scadenza. A cui bisogna farsi trovare pronti.

PRESENTE E FUTURO – L’inter oltre a rinforzarsi e chiudere il mercato in attivo deve anche pensare a svecchiare la rosa. Col mirino che finisce anche su Darmian. Il contratto in scadenza chiaramente può essere rinnovato. Ma sugli esterni serve freschezza e corsa. La società quindi deve iniziare a pensare al futuro. Già adesso. Sfruttando la duttilità del giocatore per la rosa 2022-2023. Lavorando al contempo per avere una nuova opzione più giovane nella stagione successiva.